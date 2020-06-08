Galatasaray'dan ayrılacak mı?

08 Haziran 2020 Pazartesi, 09:18

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Jean Michael Seri ile ilgili gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Seri, Galatasaray'dan kesin olarak ayrılacak mı netleşmedi..

LYON VE MONACO, PEŞİNDE

Sabah gazetesinin haberine göre; Fransız ekipleri Lyon ve Monaco G.Saray’da kiralık oynayan Seri’yi bonservisi ile almak için Fulham ile masaya oturdu.

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göze giren Jean Michael Seri'yi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda tutmak istiyor.

Kaynak: Ajansspor