Galatasaray'dan Fatih Terim'e anlamlı doğum günü mesajı

Galatasaray, bugün 68 yaşına giren teknik direktör Fatih Terim için anlamlı bir mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:24
Galatasaray'dan Fatih Terim'e anlamlı doğum günü mesajı
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın sembol isimlerinden ve kulübün efsanelerinden biri olan teknik direktör Fatih Terim, 68 yaşına girdi. Galatasaray Kulübü ise teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü için paylaşım yaptı.

Galatasaray kulübü yaptığı sosyal medya paylaşımda, "Galatasaray’a adanmış bir ömür… Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Galatasaray ile geçirdiği onbir buçuk senede; 8 Türkiye Lig Şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası ve 1 UEFA Kupası kazanarak Türkiye tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü oldu.

 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler