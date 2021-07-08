Galatasaray’dan Oğuz Arda Sel paylaşımı
Çorlu tren kazansında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için Galatasaray, “O hep 9 yaşında” başlığıyla bir video yayınladı.
8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için Galatasaray, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
“O hep 9 yaşında” başlığıyla yayınlanan videoda Oğuz Arda Sel’in görüntülerine yer verildi.
Galatasaray'ın paylaşımı:
O hep 9 yaşında… #OğuzArdaSel pic.twitter.com/1eQwXQk9ZS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2021
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