Galatasaray’dan Oğuz Arda Sel paylaşımı

Çorlu tren kazansında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için Galatasaray, “O hep 9 yaşında” başlığıyla bir video yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:11
Galatasaray’dan Oğuz Arda Sel paylaşımı
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8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için Galatasaray, sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. 

“O hep 9 yaşında” başlığıyla yayınlanan videoda Oğuz Arda Sel’in görüntülerine yer verildi. 

Galatasaray'ın paylaşımı:


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