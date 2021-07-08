Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer edildiği tarihin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:36
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray'da sözleşmeyi imzalaması an meselesi olan Terim'in sarı kırmızılı camiaya ayak bastığı ilk gün unutulmadı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Galatasaray paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "İmparator Fatih Terim, 8 Temmuz 1974'te mürekkebi kurumayan imzayı attı! #TarihiDeğiştirenİmza" 

Terim 8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.



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