Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray, Fatih Terim'in transfer edildiği tarihin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da sözleşmeyi imzalaması an meselesi olan Terim'in sarı kırmızılı camiaya ayak bastığı ilk gün unutulmadı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Galatasaray paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "İmparator Fatih Terim, 8 Temmuz 1974'te mürekkebi kurumayan imzayı attı! #TarihiDeğiştirenİmza"
Terim 8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
?? İmparator @fatihterim, 8 Temmuz 1974'te mürekkebi kurumayan imzayı attı! #TarihiDeğiştirenİmza ??https://t.co/qsJEOTWMvi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2021
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