Galatasaray'dan sessiz çığlık

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:04

Süper Lig’de başlama vuruşunun 12 Haziran olarak netlik kazanmasının ardından Galatasaray’da gözler lig maçlarına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, seyircisiz oynanacak maçlara adapte olabilmek için bir formül geliştirdi.



Terim bu şekilde futbolcuları sessiz ortama alıştırmaya çalışacak. Stattaki antrenmanlarda çift kale maçlara ağırlık verecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu böylece oyuncularını lig maratonuna daha iyi adapte edecek.

BUNDESLİGA ÖRNEK

Deneyimli teknik adamın bu kararı almasında pandemi sonrası maçlara ilk olarak start veren Bundesliga’daki sonuçların da etkili olduğu belirtildi.

Seyircisiz başlanan Alman Ligi’nde deplasman takımlarının hegemonyası, sarı-kırmızılı teknik kadro için de referans oldu. Ligde bütün maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ev sahibi avantajı kaybolacağı için Terim, öğrencilerine bu durumu anlatıyor.

Galatasaray, kalan 8 haftanın 5’ini rakip sahada oynayacak. Sarı-kırmızılılar; Rize, Başakşehir, Alanya, Ankaragücü ve Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarını ise Türk Telekom Stadı’nda yapacak.

Kaynak: Ajansspor