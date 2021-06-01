Galatasaray'dan Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine dair açıklama
Galatasaray Spor Kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray sezon ortasında bozulmasıyla sık sık gündeme gelen stadyumu hakkında yapığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, stadyumumuzda büyük bir hızda devam eden çim yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Çalışma süreci hakkında Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Ali Çelikkıran, “Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs’tan itibaren çalışmalara başlamıştık. Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak.” diye konuştu.
“ÇİM DİKME AŞAMASI TEMMUZ BAŞINDA”
Stadyum zemini çalışmalarının ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Çelikkıran, “Şu anda drenajı tamamlayabilmek için kanallarımızı açıyoruz. O işlemi tamamlayıp drenajları yerine koyduktan sonra yine çakıl ile kapatacağız. Normal kök gelişimi için sereceğimiz kum ve üst kum tabakasını serdikten sonra dikeceğiz. Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos’ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10 Ağustos – 13 Ağustos arası muhtemel ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız. Dikmiş olduğumuz hibritlerin uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Düzenlenecek yerler varsa onları yapacağız. Ondan sonrası makyaj.” diye konuştu.
“TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN”
Türk Telekom Stadyumu’nun Şampiyonlar Ligi gereksinimlerini de yerine getirecek bir zemine kavuşacağını söyleyen Çelikkıran, “Burası bir futbol sahası. Homojen olması çok önemli. Homojeniteyi sağlamak adına biz buradan hafriyatı kaldırdık ama buraya büyük hafriyat kamyonlarını sokmadık dikkat ederseniz. Dengeyi bozmamak adına küçük kamyonlarla götürdük. Traktörlerin ve römorkların tekerleri çok kalın. Biz yere kumu sererken bu malzemeleri kullanacağız. Bütün detaylara çok dikkat ediyoruz. Sahamız her kenarından birer metre genişleyecek. Taç çizgisi ve kale arkalarına doğru birer metre genişleyecek. Top çizgiyi geçtikten sonra oyuncu aynı çime basmış olacak. Sakatlık gibi durumları daha asgari seviyeye indirmiş olacağız. Şampiyonlar Ligi’nin de gereksinimlerini yerine getirmiş olacağız. UEFA’nın çalışmış olduğu birkaç tane bağımsız denetim firması var. Bu denetim firmalarından bir tanesi ile anlaştık. Bu denetim firması bizi her aşamada denetliyor. Şu anda kullanacağımız çakıl olsun, kum olsun bu malzemeler İngiltere’ye laboratuvara gönderildi ve olumlu sonuçları geldi. Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler. Umarım tribünler tam kapasiteyle dolar, sağlıklı bir şekilde taraftarlarımız maçları takip ederler.” şeklinde konuştu.
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