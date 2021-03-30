Galatasaray'ı üzen sakatlık

Galatasaray'da eksikler can sıkarken Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanması Fatih Terim'in işini iyice zorlaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 13:46
Galatasaray'ı üzen sakatlık
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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