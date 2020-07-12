Galatasaray'ın 11'i belli sürpriz isim kaptan!

MKE Ankaragücü ile Galatasaray başkentte karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2020 Pazar, 17:28
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MKE Ankaragücü ile Galatasaray başkentte karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü'nde arkadaşı ile kavga eden Gerson kadro dışı kaldı. Sakatlar nedeniyle Fatih Terim kaptanlık bandını 16 yaşındaki Emin Bayram'a verdi.

ANKARAGÜCÜ: Fredrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scrarione, Michalak, Orgill.

GALATASARAY: Okan, Lines, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Taylan, Emre Akaba, Adem



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