Galatasaray'ın 11'i belli sürpriz isim kaptan!
MKE Ankaragücü ile Galatasaray başkentte karşı karşıya geliyor.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray başkentte karşı karşıya geliyor.
Ankaragücü'nde arkadaşı ile kavga eden Gerson kadro dışı kaldı. Sakatlar nedeniyle Fatih Terim kaptanlık bandını 16 yaşındaki Emin Bayram'a verdi.
ANKARAGÜCÜ: Fredrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scrarione, Michalak, Orgill.
GALATASARAY: Okan, Lines, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Taylan, Emre Akaba, Adem
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