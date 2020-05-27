Galatasaraylı Belhanda gidiyor mu?
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'ya Suudi takımlarından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'ya Suudi takımlarından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Fas medyasında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal transfer etmek istiyor. Suudi takımının, Younes Belhanda için 5 milyon Avro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Oyuncunun menajeri William D'avila, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile; özellikle Al-Hilal, Al-İttihad ve Suudi kulüplerinden teklifler aldıklarını ifade etmişti.
5 GOL 2 ASİST
Sarı-Kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Younes Belhanda; bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
Kaynak: Ajansspor
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