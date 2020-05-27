Galatasaraylı Belhanda gidiyor mu?

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:08

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'ya Suudi takımlarından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Fas medyasında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal transfer etmek istiyor. Suudi takımının, Younes Belhanda için 5 milyon Avro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Oyuncunun menajeri William D'avila, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile; özellikle Al-Hilal, Al-İttihad ve Suudi kulüplerinden teklifler aldıklarını ifade etmişti.

5 GOL 2 ASİST

Sarı-Kırmızılı takım ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Younes Belhanda; bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Ajansspor