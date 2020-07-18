Galatasaraylı Falcao için ilginç iddia
İspanyol basını Falcao'nun ayrılabileceğini iddia etti.
Galatasaray'da gözler Kolombiyalı yıldız Falcao'da.
Yüksek maliyetine rağmen sakatlıklar nedeniyle verimli olamayan Radamel Falcao'nun önümüzdeki yıl ABD lgi MLS ya da Arjantin'in River Plate takımında oynayacağı iddia edildi.
İspanyol basını, Falcao'nun sosyal medyadaki taraftar tepkisine sinirlendiğni yazdı. Gazeteler adres olarak Amerika kıtasını gösterdi.
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