Galatasaraylı isimlere seçim çağrısı

22 Mayıs'ta seçime gidecek Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Haldun Üstünel başta olmak üzere 9 isme çağrı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 22:04
Galatasaraylı isimlere seçim çağrısı
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Galatasaray'da başkanlık seçime öncesinde genel kurul üyelerine seçimlere bir seçimlere ilişkin bir bildiri gönderilirken, 9 isme çağrı yapıldı. 

Bildirinin kim tarafından hazırlandığı belli olmazken Abdürrahim Albayrak ve Haldun Üstünel gibi isimlere çağrı yapıldı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:


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