Galatasaraylı isimlere seçim çağrısı

18 Nisan 2021 Pazar, 22:04

Galatasaray'da başkanlık seçime öncesinde genel kurul üyelerine seçimlere bir seçimlere ilişkin bir bildiri gönderilirken, 9 isme çağrı yapıldı.

Bildirinin kim tarafından hazırlandığı belli olmazken Abdürrahim Albayrak ve Haldun Üstünel gibi isimlere çağrı yapıldı. Bildiride şu ifadeler yer aldı: