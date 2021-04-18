Galatasaraylı isimlere seçim çağrısı
22 Mayıs'ta seçime gidecek Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Haldun Üstünel başta olmak üzere 9 isme çağrı yapıldı.
Galatasaray'da başkanlık seçime öncesinde genel kurul üyelerine seçimlere bir seçimlere ilişkin bir bildiri gönderilirken, 9 isme çağrı yapıldı.
Bildirinin kim tarafından hazırlandığı belli olmazken Abdürrahim Albayrak ve Haldun Üstünel gibi isimlere çağrı yapıldı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:
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