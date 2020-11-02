17 yaşındaki Gamze Açar'ın şüpheli ölümü

02 Kasım 2020 Pazartesi, 14:35

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar, iddialara göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü.

Burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın, lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞULE ÇET CİNAYETİYLE BENZERLİK

Olay, akıllara Çankaya’da Yelken Plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar’ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar’ın cansız bedeni ise Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"HAYAT DOLU BİR GENÇTİ"

Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Açar’ın babası Ferhat Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.

"BAŞKA GAMZELER ÖLMESİN"

Sınıf arkadaşlarından Kardelen Yıldız ise, “Gamze hayat dolu, idealleri olan bir kızdı. Asla kalkıp intihar edecek bir insan olmadı ve olmayacaktı ta ki bu olay başına gelene kadar. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze’nin başına geldi artık başka Gamzelerin başına gelmesin istiyoruz" diye konuştu.

"İNTİHARA KARŞIYDI"

Yağmur Dönmez isimli sınıf arkadaşı ise, “Gamze hayat dolu bir kızdı. Bazı ailevi problemleri vardı ama sanmıyorum Gamze’nin intihar edeceğini, çok zeki ve çalışkandı intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek, Gamze için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

Bir diğer arkadaşı Melisa Tuncer de, "Gamze intihar edebilecek bir kız değildi. Neşe dolu bir kızdı onun intihar etiğini düşünmüyoruz. Arkadaşları olarak bu işin peşinden gideceğiz" şeklinde konuştu.

Gamze Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz’e götürüldü.