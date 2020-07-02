Gamze Akkuş İlgezdi: Öğretmenlerin yeri ellerinden alındı, vakfa devredildi!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğine 53 yıl önce tahsis edilen arazinin ellerinden alınarak Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na devredilmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, söz konusu köşk ve arazinin Fatma Şadiye Toptani tarafından başka bir şahıstan 1863 yılında satın alındığını ifade ederek, “Köşk ve araziyi Fatma Şadiye Toptani 1952 yılında İstanbul vilayeti birleşik idaresine İstanbul muallimler yurdu olmak kayıt ve şartı ile devretmiştir” dedi. İlgezdi, şartlı bağışlanan arazi ve köşk 1952 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işletildiğinin altını çizerek, “1967 yılından beri İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle bu köşk ve arazinin işletmesi Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğine bırakılmıştı” diye konuştu.

“1967 yılından beri öğretmenlerin ihtiyaçları için kullanılan yer, 29 Ocak 2020’de Sultan Selim Hanı Kadim Vakfına ait olduğu gerekçesi ile vakfa devredilmiştir” diyen Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul ikinci Bölge Müdürlüğü’nün protokole rağmen dernekten tahliye talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

İlgezdi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Fatma Şadiye Toptani tarafından 1863 yılında başka bir şahıstan alınan köşk ve arazinin “Sultan Selim Hanı Kadim Vakfına” ait olduğu nasıl belirlenmiştir? Bu alan yapılan protokole uygun şekilde kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğine neden tahsis edilmemiştir? Bu alan yapılan protokole uygun şekilde kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği öncülüğünde öğretmenlerimiz için bir tesis haline neden getirilmemektedir? Bu alan nasıl değerlendirilecektir?” sorularını yöneltti.

BU ALAN ÖĞRETMENLERE HİZMET ETMEYE DEVAM ETMELİ!

CHP’li İlgezdi arazinin tapusunun vakfa geçmesi sonrasında da bu arazi ve köşkün öğretmenler için kullanılmaya devam etmesi gerektiğini açıklayarak, “1952’den beri öğretmenlerimize gerek öğretmen evi olarak, gerek dinlenme alanı olarak hizmet veren yer kime devredilirse devredilsin, mevcut protokole göre kamu yararına çalışan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneğinde kalmalı. Öğretmenlerimize hizmet edilmesi engellenmemeli” diye konuştu.