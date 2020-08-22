Gandhi'nin posta kutusuna bırakılan gözlüğü 340 bin dolara satıldı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:28

Hindistan'da bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'ye ait gözlük, İngiltere’de açık artırmayla rekor fiyata satıldı.

İngiltere'deki East Bristol müzayede evinin posta kutusunda bulunan gözlük, açık artırmayla 340 bin dolara yani yaklaşık 2 milyon 493 bin liraya alıcı buldu.

Gözlüğün ABD’li bir koleksiyoncu tarafından alındığı belirtildi.

Gözlükler Gandhi tarafından Güney Afrika seyahatinde takılmıştı.

Müzayedeci Andrew Stowe, satışın East Bristol Müzayede Evi için yeni bir rekor olduğunu ifade etti.

Cuma akşamı beyaz bir zarf içinde müzayede evinin posta kutusuna bırakılan gözlüklerin, pazartesi sabahına kadar yarısı dışarıda kalmış şekilde orada beklediği öğrenildi.

Stowe, "Gözlükler pekâlâ çalınabilirdi ya da düşebilir veya çöpe atılabilirdi" dedi.

East Bristol tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gözlüğü dört hafta önce posta kutumuzda bulduk. Amcasına, Gandhi tarafından verilen bir beyefendi bırakmış" denildi.

