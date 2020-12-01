Gazeteci İsmail Saymaz paylaştı: İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Ekrem İmamoğlu açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, terör örgütü IŞİD tarafından suikast girişimi planlandığı bilgisine ulaşıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, “İstihbari duyum alındığını, uyarı yapıldığını'' söyledi.
Odatv’nin haberine göre, ''Ekrem İmamoğlu'nun suikastçıları son anda yakalandı. Terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki militanlarına örgüt tarafından emir verildiği düzenlenen operasyonlarla suikast düzenleyecek olan şahısların yakalandığı belirtildi.
Suikast emri verenin ise IŞİD’in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileri olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun tüm koruma ekibi uyarıldı. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtaç olunursa acilen bilgilendirilmesi istenildi.''
KORUMA SAYISI ARTIRILDI
Alınan istihbaratlar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da durumla ilgili bilgi verildi. İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındı ve tüm güvenlik kurumları uyarıldı. İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu’nun koruma sayısı artırıldı. Polis düzenlediği operasyonlar neticesinde İmamoğlu’na suikat girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları ise son anda yakalandı.
SAYMAZ: İSTİHBARİ BİR DUYUM VAR
Halk TV'de konuşan gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Saymaz, ''İstihbari duyum alındığını, uyarı yapıldığını, ani bir şey değil. Genel bir duyum olarak ilettiler'' dedi.
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