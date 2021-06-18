Gazeteciler seçime gidiyor

18 Haziran 2021 Cuma, 07:44

Mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Dilek Gappi ve 9 Eylül gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Atilla ile birlikte aday olan üçüncü isim ise Mustafa Yılmaz. Adaylar özgür basın, gazetecilerin haklarının korunması, uluslararası basın lokali kurulması, gazetecilere konut yapılması gibi projeleri açıkladı.

GAZETECİLERE KONUT

İGC Emek ve Gelecek Grubu Başkan Adayı Dilek Gappi, “Kişisel derdi olan değil kurumsal beklentisi olan arkadaşlarla yola çıkıyoruz. Bizim ekipte hiç kimsenin tek bir kişisel beklentisi yok” diyerek sektörün sorunlarını çözmek istediklerini ifade etti. Gappi, “Uluslararası bir basın merkezi İzmir’e çok yakışır. Ama sadece cemiyetin elini taşın altına koyması yetmez. Bütçesi, planı var ve yerel yönetimlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Seçimden bir ay sonra basın merkezimizi kuracağız. Ama destek veren olursa Uluslararası Basın Merkezi de kurulabilir” diye konuştu.

Emek ve Gelecek Grubu'nun vaatleri: İşsiz gazetecilere 6 ay gazetede çalışma imkânı sağlanacak. Tüzük Komisyonu oluşturularak üyelik şartları düzenlenecek. İşsizlere haber başına brüt 100 Avro telif ödenecek. Konut projesi hayata geçirilecek. AB Bürosu açılacak. Akdeniz Kentler Birliği Medya Ağı kurulacak. Basın kartı olmayan meslektaşlar şehir içi ücretsiz ulaşımdan yararlanmaları sağlanacak. İnternet TV kurulacak, dijital abonelik sistemi getirilecek. Üyelerin yılda bir kez ücretsiz EKG ve akciğer filmi çektirilecek.

'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ' GRUBU

İGC Birlikte Güçlüyüz Grubu adayı Murat Atilla, “Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, basın özgürlüğü önündeki engeller gün geçtikçe artıyor. Mesleki kazanımlarımız tek tek kayboluyor. Her zamankinden daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. İnanıyoruz ki engeller, demokratik, bilimselliğe önem veren, herkesi kucaklayan bir yönetim ile aşılır. Bu bilinç ve kararlılıkla, İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetimine adayız” dedi.

Birlikte Güçlüyüz Grubu'nun vaatleri: Cemiyete üye olabilmek için “basın kartı sahibi olmak” şartı kaldırılacak. Kurulacak Başkanlar Konseyi ile meslek örgütlerinin koordinasyon içinde çalışması sağlanacak. Deprem nedeniyle yıkım kararı verilen Alsancak’taki binanın yerine yeni bina yapılacak. Modern bir basın merkezi kazandırılacak. “Çözüm Masaları” sayesinde üyelerin sıkıntıları giderilecek. Doğum, eğitim, sağlık, evlenme, huzurevi ve ölüm yardımları günün koşullarına göre güncellenecek. Ayrıca ihtiyacı olan meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla dayanışma sandığı kurulacak.

'ÖZGÜR İGC' GRUBU

Özgür İGC Grubu adayı Mustafa Yılmaz, “Yeni atılımlar, değişen ve çağa uygun anlayışlar, katılımcı, çoğulcu, belli kişilerin değil, bütün üyelerin gerçek iradesini yansıtan bir yönetim anlayışı ve sistem getirmek üzere yola çıktık. Evrensel gazetecilik ilkelerini ön planda tutan İzmir duruşundan ödün vermeden, pek çok şeyi değiştirmeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, İGC’nin saygınlığını zirveye çıkaracak, kurumlarla ve kişilerle barışık ama ilkelerinden ödün vermeyen, geniş tabana dayalı bir yönetim oluşturmaktır” dedi.

Özgür İGC Grubu'nun vaatleri: “Gazeteciler Meclisi” kurulacak. 9 Eylül gazetesi her anlamda büyütülecek, sosyal medyada etkin olması sağlanacak. Gazetenin yıllık kârının en az yüzde 20’si üyelere aktarılacak. İzmir’deki tüm gazetecilerin uygun fiyatlarla konut sahibi olması için gerekli çalışma yapılacak. Şeffaf yönetim anlayışı geliştirilecek. Uluslararası İzmir Basın Merkezi kurulacak. Sahada çalışan gazetecilere lojistik destek sağlanacak. Kordon’da dairelerimizin bulunduğu bina en kısa sürede yeniden inşa edilecek. Gümüldür tesisleri üyelerimize 12 ay boyunca hizmet verecek.