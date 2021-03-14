Gazetemize 3 ödül: İTO Ödülleri Özdemir, Bursalı ve Demirci’ye verildi

14 Mart 2021 Pazar, 02:49

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl 14 Mart Tıp Bayramı haftası kapsamında verdiği “Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri” dün koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar anıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl tören düzenlenemediği için 2020 ödüllerinin de verildiği törende, geçen yıl “Dr. Türkan Saylan Tıp Hizmet Ödülü”ne değer görülen Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir’e ödülünü Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu verdi.

“SAĞLIKTA ŞİDDETİN ARKA PLANI”



2020 Basında Sağlık Ödülü, köşe yazısı dalında, “Sağlıkta şiddetin arka planı” başlıklı yazısıyla yazarımız Orhan Bursalı’nın ödülünü kızı Mercan Bursalı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın elinden aldı.

Gazetemizin Ciddiyet sayfasında yayımlanan “Pandemi ve Çocuklar” adlı eseriyle karikatürist Cihan Demirci’ye de ödül verildi.