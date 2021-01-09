Gaziantep Futbol Kulübü'nden Sumudica açıklaması

09 Ocak 2021 Cumartesi, 13:12

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve reddedemeyeceği bir teklif aldığını ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi. Sumudica'nın yanıtı beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sumudica Gaziantep'i zirveye ortak yapmış, Suudi Arabistan takımlarından da 1.8 milyon Avroluk teklif almıştı.