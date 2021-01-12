Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde kişiye özel ilan şüphesi

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Nihat Hatipoğlu’nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde açılan bir kadroya KPSS’den en düşük puan alan kişinin alındığının ortaya çıkmasının ardından üniversite, profesör ve öğretim görevlisi alımı için verdiği 2 kadro ilanını iptal etti.

Kadroların akademik şartların “kişiye özel” hazırlandığı için iptal edildiği öne sürüldü. İlan iptal edilmeseydi, sağlık hizmetlerine beden eğitimi mezunu alınacaktı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Cumhuriyet gazetesinin ortaya çıkardığı skandal atamanın ardından 2 kadro iptal edildi. Üniversite, 30 Aralık 2020 tarihinde, öğretim ve araştırma görevlisi kadrosu için toplam 43 ilan duyuruldu. Alınacak akademisyen şartlarının çoğunda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmanın yeterli olacağı kaydedildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışacak kişide aranan şartlar arasında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olmak”, “Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak”, “Alanında 10 yıl deneyimi olmak” dikkat çekti. Tıp fakültesinde profesör olarak görev yapacak kişide ise “Endokrinoloji yan dal uzmanı olup ilgili alanda doçentliğini almış olmak” şartları adrese teslim kadro şüphesini uyandırdı. Diğer akademisyen ilanlarının şartlarında ise yapılacak görevle ilgili belirgin fark görülmemesi bu şüpheleri güçlendirdi.

Üniversite, önceki gün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ders verecek öğretim görevlisi ve tıp fakültesinde ders verecek profesör ilanını iptal ettiğini duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak olan ilanların neden iptal edildiği merak konusu oldu.

EN DÜŞÜK PUAN

Cumhuriyet, 7 Ocak’ta Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde “adrese teslim” kadro iddiasını gündeme getirmişti. 13 kişinin başvurduğu üniversitenin basın bürosunda çalışacak eleman kadrosuna KPSS’den en düşük puan alan M.K. alınmıştı. Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Basında yer alan iddialara yönelik gerekli inceleme başlatılmıştır” denilmişti.