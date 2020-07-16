Gedik Sanat'tan 24 saatte 24 prömiyer
Gedik Sanat; ilk dijital projesi "Sözsüz Günlükler - Unvoiced Diaries" için 19 Temmuz günü 00.00’dan başlayarak her saat başı bir Türk bestecinin eserini ilk kez seslendirecek.
24 Türk bestecinin Korona günlerinde yaşadıkları izolasyonda hissettiklerini betimleyen solo keman eserleri, yaklaşık birer dakika uzunluğunda. Gedik Sanat resmi Instagram, Facebook ve Youtube hesaplarından eşzamanlı sanatseverlerle buluşacak eserleri projenin de yaratıcısı olan keman sanatçısı Önder Baloğlu yorumladı.
ÇEKİMLER ARTER’DE YAPILDI
Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek ve uluslararası platformlarda bu eserlerini duyurulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen Arter’in Dolapdere’deki binasında Sözsüz Günlükler projesinin video çekimlerini gerçekleştirdi. Nitelikli ses ve görüntü kayıtları oluşturarak geleceğe sağlıklı bir arşiv bırakmayı amaçlayan Gedik Sanat’ın Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, toplum olarak bilinçli sanat algımızın oluşmasında sanat kurumlarının oluşturacağı nitelikli arşivlerin öneminin altını çizdi.
İKİNCİ DİJİTAL PROJE "FUSION" ("KAYNAŞMA") AĞUSTOS AYINDA
Gedik Sanat; üç genç Türk Besteci Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin’e verdiği yaylı dörtlü siparişleriyle kurguladığı "Fusion" ("Kaynaşma") adlı projesini Ağustos ayında hayata geçirecek.
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