Gedik Sanat’tan ‘Sözsüz Günlükler’
Türk sanatçıların yeni eserler üretmesi ve üretilen eserlerin uluslararası platformda tanıtılması idealiyle çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, “Sözsüz Günlükler” projesi ile 24 Türk bestecinin dijital platformlara uygun solo keman için eserler üretmesini hedefliyor.
Keman Sanatçısı Önder Baloğlu tarafından sunulan “Sözsüz Günlükler” projesi, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman ve Besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan Danışma Kurulu’nca yürütülüyor.
Projenin hedefi, pandemi sürecinde Türk bestecilere siparişler vererek, dijital platformda yüksek kalitede bir müzik arşivi oluşturmak.
8 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 24 bestecinin eserleri, besteleyiş stilleri ve yaşamları üzerine Gedik Sanat resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar yapılacak. Projenin son aşamasında temmuz ayı içerisinde eserlerin kayıtları tamamlanıp bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.
“Sözsüz Günlükler” projesi kapsamında 24 solo keman için Minyatür besteleyen isimler şunlar: Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.
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