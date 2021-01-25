Geldiği günden bugüne Türkiye’de Covid-19 aşı süreci

25 Ocak 2021 Pazartesi, 15:20

Dünyada 99 milyon 774 binden fazla insana bulaşan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun CoronaVac'a acil onay vermesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı olması ile başlayan koronavirüse karşı aşılanma süreci; sağlık çalışanları ve aşı önceliği olduğu belirtilen kişiler ile devam ediyor.

Çin’den satın alınan aşıların 3 milyon dozluk ilk partisi, 30 Aralık 2020’de geldi ve aşılama 14 Ocak’ta başladı. Türkiye'de ilk günde 250 bini aşkın sağlık çalışanı koronavirüs aşısı oldu. Sağlık çalışanlarının ardından, yaşlılar yurdunda çalışanlar, 65 yaş ve 80 yaş üzeri kişiler de aşı olacaklar listesinde bulunuyor. Onları güvenlik birimleri, cezaevleri ve öğretmenler takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformuna göre Türkiye’de bugüne kadar toplam 1 milyon 294 bin 133 kişi aşı oldu.

Son olarak, Sağlık Bakanı Koca tarafından 6,5 milyon doz Covid-19 aşısının daha Türkiye'de geleceği açıklandı. Bahsedilen Sinovac aşısının ikinci partisini taşıyan uçak ise İstanbul’a iniş yaptı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMASI

Aşılama öncesi ilk tartışma Koronavirüs Bilim Kurulu’nun açıkladığı, Türkiye’de kullanılacak olan CoronaVac aşısının etki oranı ile başladı. Bilim Kurulu, aşının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıkladı.

Türkiye gibi CoronaVac aşısı satın alan ülkelerden olan Brezilya'da yapılan aşı denemelerinde ise daha düşük bir etkinlik düzeyinin tespit edilmesi soru işaretlerine neden oldu. Brezilya'da aşı denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü, aşının etki oranının; orta ve ağır vakalarda yüzde 100, tedavi gerektiren hafif vakalarda ise yüzde 78 olduğunu açıkladı. Ancak, aşıdan sonra hastalığı hafif ve ayakta geçirenler de eklendiğinde aşının genel etkinlik oranının yüzde 50,8'e düştüğü belirtildi.

ONAY SÜRECİ VE CANLI YAYINDA AŞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 13 Ocak'ta Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdi ve Türkiye genelinde aşılama kampanyası 14 Ocak’ta resmi olarak başladı.

13 Ocak'ta ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" dedi.

Aşılamanın 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı.

ERDOĞAN DA AŞI OLDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptıran ilk isimlerden oldu.

Erdoğan’ın aşı olduğu ana dair görüntüler daha sonra basınla paylaşıldı. Erdoğan aşı olduktan sonra Telegram kanalından,"Ben de aşı oldum" mesajını yurttaşlarla paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Erdoğan’dan bir gün sonra aşı olarak, “Ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTE DURUM

Muhalefet cephesinde ise ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirtti. Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı için sıra bekleyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Aşı için davet geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da ‘sıra bekleyeceğiz’ diyen liderden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın parti genel başkanlarına aşı yapma çağrısına yanıt olarak HDP’den açıklamada, “Risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağız” denildi.

RUSYA AŞISI TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Türkiye’de CoronaVac aşısı kullanımı devam ederken; Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V adlı koronavirüs aşısının Türkiye'de üretimi için bir Türk ilaç firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Söz konusu anlaşmaya göre üretim kapasitesinin ne kadar olacağı ise duyurulmadı. Rusya, Türkiye’nin dışında daha önce Sputnik V’nin üretilmesi için Hindistan, Güney Kore, Çin, Brezilya, Belarus ve Kazakistan’la anlaşmaya varmıştı.

SINOVAC AŞISININ İKİNCİ PARTİSİ GELDİ

Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı Türkiye’ye geldi.

İkinci partide getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabileceği belirtildi.

80 YAŞ ÜZERİ DE AŞILANMAYA BAŞLIYOR

Bugüne kadar sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri yurttaşlar ile devam eden aşılama sürecine, 80 yaş üzeri yurttaşlar da dahil edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz" açıklamasında bulundu.