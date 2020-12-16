Gelecek Partisi'nden AKP'li Şahin Tin'e sert tepki: En azından yüzün kızarsın

16 Aralık 2020 Çarşamba, 19:17

Özcan, MHP lideri Bahçelinin HDP’ye kapatma çağrısını sert sözlerle eleştirek “ Bu koalisyon iktidarının dili ötekileştiricidir, hasmanedir, bölücüdür ve hepsinden daha önemlisi Türkiye düşmanı bir dildir. Ancak Türkiye düşmanları tıpkı 1990’lar da ki gibi bu ülkede siyasi partilerin kapatılmasını savunur” diye konuştu.

Özcan, özetle şöyle konuştu:

EN İLGİNÇ REFORM: Sayın Erdoğan’ın ve koalisyon ortağı Bahçeli’nin reformu Dünya’nın en ilginç reformu olabilir. İktidarın hukuk reformu da yapacağız deyip ertesi gün milyonlarca vatandaşın oy verdiği partinin kapatılması gerektiğini söylemesi , koalisyon iktidarının insan hakları reformu yağacağız deyip, ertesi gün milyonlarca vatandaşımızın oy verdiği siyasi partinin kapatılması gerektiğini söylemesi, koalisyon iktidarının insan hakları reformu yağacağız deyip, ertesi gün milyonlarca vatandaşımızın oy verdiği siyasi partiye ağza alınmayacak küfürlerle yok edilmesini savunmasına şaşırmıyoruz.

TÜRKİYE DÜŞMANI BİR DİL: Bu koalisyon iktidarının dili ötekileştiricidir, hasmanedir, bölücüdür ve hepsinden daha önemlisi Türkiye düşmanı bir dildir. Ancak Türkiye düşmanları tıpkı 1990’lar da ki gibi bu ülkede siyasi partilerin kapatılmasını savunur. Ancak Türkiye düşmanları mafya artıklarıyla siyaset yapar.

SİZ REFORM DEYİNCE: Siz reform deyince bizim Genel Başkan Yardımcımızın evi kurşunlandı. Siz reform deyince siyasi partilerin kapatılması gündeme geldi. Mahkemelere şunu tutukla, bunu yargıla talimatları yağmaya başladı. Belli oldu ki siz reformu da insan haklarını da hukuk devletini tamamen unutmuşsunuz.

ERDOĞAN VE BAHÇELİNİN TÜRKİYE'Yİ GETİRDİĞİ YER: Bir iktidar milletvekili, işsizliğin olmadığı milletin iş beğenmeyip nankörlük yaptığını düşünüyor, bir başka iktidar milletvekili ise karnına kuru ekmek giren vatandaşın karnının tok olduğunu söylüyor. Erdoğan ve Bahçeli düzeninin Türkiye’yi getirdiği yer burasıdır. Kuru ekmeği vatandaşa yeterli gören, kuru ekmeğe muhtaç olanın da Bahçeli’nin askısından ekmeğini temin etmesini tavsiye eden bir iktidar var artık karşımızda.

YÜZÜN KIZARSIN SAYIN VEKİL: Sizin Dünyanızda Milletin yoksulluğu kuru ekmek ile ölçülüyor. Biz hükümetin ülkeyi içine sürüklediği vahim tablodan ve kötüye gidişi yansıtan rakamlardan utanmasını, kendilerine çeki düzen vermesini beklerken Denizli Milletvekiliniz çıktı, kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir deme cüretini gösterdi. Eğer bu millete saygın kaldıysa, bu söylediklerinden ötürü en azından yüzün kızarsın sayın vekil.