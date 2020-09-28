Gelecek Partisi'nden HDP'ye yönelik operasyonlar ile ilgili açıklama: "Gündem değiştirme"

28 Eylül 2020 Pazartesi, 19:02

Özdağ, yaptığı yazılı açıklamada HDP'ye yapılan soruşturmaya tepki gösterdi.Özdağ, "Mesele suç ve suçluların soruşturulması değil, kimsenin adaletten şüphe etmeyeceği yol yöntem ve zamanlamanın olmasıdır.Saray iktidarı, güneydoğuda hendekler kazılıp her yere silah depolanırken, bunu bildiği halde niye göz yumduğunu da bu millete izah etmek zorundadır"dedi.

Gerçeklerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyen Özdağ, "Hukuk ve adalet devre dışı bırakılmış, arada bir göstermelik yargı reformlarıyla milletin gazı alınmaya tepkileri gevşetilmeye çalışılmıştır. Amaç göz boyayarak bir sonraki hukuksuzluklarına zemin hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE YÖNETİMİNİ PİAR OLARAK GÖRÜYOR"

Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Koalisyon iktidarının, milletimizin hassasiyetleri üzerinden siyasi rant devşirmesi artık hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ülke yönetmeyi bir piar çalışması olarak gören bu anlayış, devlet yönetimini birkaç ailenin kazandığı geriye kalan herkesin kaybettiği şekle sokmuştur.

Hukuk ve adalet devre dışı bırakılmış, arada bir göstermelik yargı reformlarıyla milletin gazı alınmaya tepkileri gevşetilmeye çalışılmıştır. Amaç göz boyayarak bir sonraki hukuksuzluklarına zemin hazırlamaktır.

Koalisyon iktidarı için hiçbir evrensel değer, bir mana ifade etmemektedir. Hukukun en genel geçer kaidesi olan usulün esasa şamil olması da diğer konular gibi bu iktidarın önceliği değildir. Çıkmaza girdikleri her durumda belirledikleri, müşterisi hazır hedeflere çullanmaktır."

“İKTİDAR GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

“Bundan altı sene önce soruşturulmuş ve bazı HDP yöneticileri için AYM’nin bazıları hakkında hak ihlali kararı verdiği bir konuda yeniden bir hukuki süreç başlatılması manidardır. Bakanlık, hukuki sürecin yeniden başlatılmasının hangi gerekçelerle olduğunu, bu gecikmenin sebeplerini kamuoyu ile paylaşarak tereddütleri gidermek durumundadır. Aksi takdirde bu soruşturma ve göz altıların siyasi bir amaç adına yapıldığı konusunda şüpheler oluşacak, operasyon farklı amaçlarla pusuda bekleyenlere hizmet edecektir.”

“KOBANİ OLAYLARI AYDINLATILSIN”

“Kobani olayları (6-8 Ekim terör ve vandalizm) sırasında bazı HDP yöneticilerinin söylem ve tavırlarının da ayrıca aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. Mesele suç ve suçluların soruşturulması değil, kimsenin adaletten şüphe etmeyeceği yol yöntem ve zamanlamanın olmasıdır.

Saray iktidarı, güneydoğuda hendekler kazılıp her yere silah depolanırken, bunu bildiği halde niye göz yumduğunu da bu millete izah etmek zorundadır. Zira Kobani olayları (6-8 Ekim terör ve vandalizm) bu görmezden gelmenin sonucudur, olayların soruşturulmasına da buradan başlanmalıdır. Barışa alan kazandırmak vs gibi argümanlar boştur ve de gerçekçi değildir. Olayın nasıl sonuçlandığı açıktır.”

“GERÇEKLER KAMUOYUNA AÇIKLANMALI”

“Herkes bu konuda gerçekçi bir özeleştiri yapmak ve tüm gerçekleri kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bütün bu süreçler terör örgütünün istismar edeceği toplumsal alanı genişlettiği gibi iktidara da kendi kutuplaştırıcı siyasi alanını tahkim etmek imkanını vermektedir. Operasyonlarda Legal ve meşru alanda siyasetin önünün tıkanmaması için dikkatli davranılmalıdır. Siyaset yapma imkanlarının yok edilmesi en çok terörü yöntem olarak belirleyenlere yarar.”

“HDP TERÖRÜ LANETLEMELİDİR”

“Ülkemizi, tüm bu terör ve şiddet sarmalından kurtaracak olan ise esasen meşru ve legal alanda siyaset yapan başta HDP’li ve diğer siyasetçilerin, amasız lakinsiz terör örgütünü lanetlemek ve onları yokluğa hapsetmeleri olacaktır. “