Gelibolu'daki yangın kontrol altına alındı

07 Temmuz 2020 Salı, 07:19

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple dün saat 14.50'de başlayan orman yangını sabaha dek sürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gece boyu sahada dolaşarak koordine ettiği yangına hava müdahalesi, havanın kararmasıyla birlikte sona ermişti. Bu sabah, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan amfibik uçak ve helikopterler ile yangına müdahale başladı. Yangına karadan da çok sayıda arazöz, dozer ve işçi ile müdahale edilirken, sabaha karşı hafif ve kısa süreli yağmur yağdı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakarı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini bildirdi.

Gece boyunca söndürme çalışmalarını yerinde yöneten Bakan Pakdemirli sabah saatlerinde açıklama yaptı.

Yangına, 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz ve 510 personel ile müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Yerleşim yerleriyle ilgili risk ortadan kalktı. Sevindirici bir unsur can kaybı olmaması. Yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi bir miktar ağacımızı bir miktar yaban hayatının kaybolacağını varsaymamız gerekiyor. Bu sabah itibariyle 5.52’de güneş doğuyor. Biz hava araçlarıyla müdahaleye yarım saat daha erken başladık.Gece boyunca hummalı çalışma sürdürüldü. Bunun neticesinde hava araçlarıyla beraber bu çalışmanın neticelerini daha ileriye götürmek amacıyla müdahale sürdü. 50 ila 70 kilometre rüzgarla gün boyu mücadele ettik. Gece şartlar daha ileriye gider ama kuvvetli rüzgarı sahada hissettik. Gece boyunca malesef şartlar da dört dörtlük değildi. Geçen yıl bu yıl karşılaştırmalarına bakarsak çok daha fazla yangın var ama daha az yanan alanımız var. İstatistiksel olarak böyle devam eder" dedi.

Şu ana kadar 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kesin rakam tespitlerden sonra yangın tamamen söndürülünce yapılır. Kamuoyuna açıklama yaparız. Tarım arazilerinde de hasar var. Hasat edilen arazilerde bazi hasarlar var. Yer yer ekili dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görülüyor. Her zaman söylediğimiz tarım sigortaları kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında tarsim kapsamı var. Yaptırma oranı var. Malesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama çiftçimizi uyarmış olalım. Valilik de bir hasar tespiti yapacak. Bu köyler orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak maksadıyla belirli miktar fonu buraya tahsis edeceğiz.

Şu ana kadar 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Kesin rakam tespitlerden sonra yangın tamamen söndürülünce yapılır. Kamuoyuna açıklama yaparız. Tarım arazilerinde de hasar var. Hasat edilen arazilerde bazi hasarlar var. Yer yer ekili dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görülüyor. Her zaman söylediğimiz tarım sigortaları kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında tarsim kapsamı var. Yaptırma oranı var. Malesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama çiftçimizi uyarmış olalım. Valilik de bir hasar tespiti yapacak. Bu köyler orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak maksadıyla belirli miktar fonu buraya tahsis edeceğiz.

Her defasında bunu söylüyoruz. Yüzde 90 yangınlar insan kaynaklı. Yangınlar çıkınca cansiperhane bununla ilgili mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir ağacın daha yanmaması gerekiyor. Vatandaşlarımıza çok daha hassas davranmalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelenin ilk unsuru erkenden müdahale edebilmektir. Biz 750 kule, insansız kule, insansız hava araçlarıyla ormanları gözetliyoruz. Vatandaşımızın her hangi bir yerde gördüğü yangınları bize iletmesi son derece önemli. Şu saat itibariyle buradaki yangınımız kontrol altında. Soğutma faaliyetleri sürdürülüyor. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçtik. Soğutma birkaç gün daha devam edebliir" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede kendi insansız hava araçları ve drone’ların yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarının da yangın söndürme çalışmalarında tespit için kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kumköy'de de etkili olan orman yangını köyde panik yarattı. Köyün girişine kadar yayılan yangında binlerce dekar ekili buğday tarlası hasar görürken, alevlerin bazı ahırlara ve evlere sıçraması nedeniyle köylüler yüksek bölgeler kaçtı.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

Yangının gece de devam ettiği ve rüzgar nedeniyle dumanın etkili olduğu Kumköy ve Yolova köylerindeki vatandaşlar, Eceabat Kaymakamlığı tarafından otobüslerle Eceabat ilçesindeki öğrenci yurtlarına taşındı. Jandarma ekiplerinin tek tek evleri dolaşarak uyardığı köylülerden bazıları otobüslerle ilçe merkezindeki yurtlara giderken bazıları ise hayvanları bulunduğunu bu şekilde bırakamayacaklarını balerterek yüksek kesimlere çıkarak, geceyi burada geçirdi.

'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Geceyi dışarıda geçiren Kumköy sakinlerinden Hakkı Şinay da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek binlerce dekar ekili buğday arazilerinin yandığını söyledi. Yangını gördüğü gibi müdahale ettiğini ifade eden Şinay, "Ben kepçe operatörüyüm. Yangını gördüğüm gibi müdahale etmek için kepçem ile gittim ama çok rüzgar vardı. Müdahale edemedik. Bütün köyün ekili buğday arazisi biçilmemişti ve yangında yandı. Çok fazla tarla yandı. Zararımız büyük." diye konuştu.

HAYVANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Kumköy'de ahırı alev alan Ümmühan Özen, "Alevler birden geldi ve ahırımızda 500 balya samanımız yandı. Hayvanlarımızı ve canımızı son anda kurtardık." dedi. Bu arada bazı köylülerin, yangın tehditi nedeniyle gece boyunca tarlalarını hasat etmeye başladıkları görüldü. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü'nde öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Havanın kararmasının ardından yangını söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Yangının yaklaştığı Kumköy'de rüzgarın da etkisiyle alevler tarla ve ahırlara sıçradı. Yangında can kaybı olmazken hasat edilmeyi bekleyen binlerce ekili buğday yanarak zarar gördü.

HATIRA ORMANI DA KÜL OLDU



Yangında yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da alevlerden nasibini aldı. Hatıra ormanı kül oldu.



