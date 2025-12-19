Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın ve gümüşte sert fren: Kritik veri sonrası ibre tersine döndü! 19 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
19.12.2025 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
19 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş kaydetti. ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve doların güçlenmesi, değerli metalleri aşağı çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülmesine rağmen son verilerle birlikte cazibesinin bir kısmını yitirdi. Spot altın Asya seansında yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 319 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 346 dolardan işlem gördü.

Spot gümüş ise yüzde 1 düşüşle 64,79 dolara indi. Gümüş, çarşamba günü 66,88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 125 değer kazanırken aynı dönemde altındaki artış yüzde 65 ile sınırlı kaldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altında yaşanan gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 944 lira seviyesinde işlem görüyor.

Faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü bir görünüm sergiliyor.

GÖZLER PCE VERİSİNDE

Yatırımcıların gözü, Fed’in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Gün içinde açıklanacak veri, para politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller verebilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 944 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 821 TL
  • Cumhuriyet altını: 39 bin 33 TL
  • Ons altın: 4 bin 318 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 607 TL
  • Tam altın: 39 bin 181 TL
  • Gremse altın: 98 bin 253 TL
