Gelirse 155’i ara dediler şiddet gören kadını gönderdiler

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

İmam nikâhı kıydığı eşi Ümit Masat (44) tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan Necla Kenar (31), eşinin tutuksuz yargılanmasına isyan ederek “Beni bulmasından korkuyorum. Tek istediğim ondan kurtulmak. Polise gittiğimde ‘Gelirse 155’i ara’ dediler. Buton verdiler. Ben butona basana kadar zaten adam beni öldürür. Ben ölmek istemiyorum. Yarım bıraktıkları işi tamamlayamasınlar. Çocuklarımın bana ihtiyacı var” diye konuştu.

Kenar, “2016’dan beri beraberdik. Şiddet görmeye başlayınca kaçtım. Nereye gitsem buldu. Etrafımdaki insanlara zarar verdi. Kendisi ile birlikte olmak istemediğimi söyleyince 8 yerimden bıçakladı. Büyükler araya girince şikâyetimi geri aldım ve 9 ay sonra çıktı. Cezaevi sonrası bir şans daha verdim ama beni ve çocuklarımı dövmeye devam etti. Ben de gittim” dedi.

Ümit Masat’ın “kasten adam öldürmeye teşebbüs” davasının devam ettiğini ve tutuksuz yargılandığını kaydeden Necla Kenar “Kendisinden birçok kez şikâyetçi oldum ama nezarette birkaç saat bekletilip çıktı” ifadelerini kullandı.