Genç kadın silahla vurularak öldürüldü
Konya'da Elif Yakın (24), Seyfullah K. (18) isimli erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Kadın cinayeti saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi.
Elif Yakın, bilinmeyen nedenle tartıştığı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu.
Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
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