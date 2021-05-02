Gençlerbirliği-Galatasaray maçında uyuyanları uyandıran gol Halil'den!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba'ya şans tanırken durağan futbol izleyenleri kızdırırken Halil'in golü alkışlandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı. İlk 45 dakikada sergilenen durağan futbol izleyenlerin tepkisine neden olurken kısıtlamaya rağmen tribüde maçı izleyen bir grubun, "Böyle mi şampiyon olacaksınız" diye bağırdığı duyuldu. Halil'in devre biterken attığı gol ise adeta maçta uyuyanları uyandıracak cinstendi!
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı.
Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı.
Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
YEDLİN 4 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ
Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi.
Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.
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