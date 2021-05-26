Gençlerbirliği, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak
Gençlerbirliği, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulacağını açıkladı.
Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapılacağı belirtildi.
Süper Lig'de sezonu 38 puanla tamamlayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği küme düşmüştü.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
BAŞVURU SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Erzurumspor ve Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuru yaptıklarını açıklamıştı.
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