Gençlerbirliği, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak

Gençlerbirliği, bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:49
Gençlerbirliği, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuracak
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Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapılacağı belirtildi.

Süper Lig'de sezonu 38 puanla tamamlayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği küme düşmüştü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

BAŞVURU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Erzurumspor ve Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuru yaptıklarını açıklamıştı.


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