Gençlerbirliği uzatmada yıkıldı
Gençlerbirliği: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 80 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 67 Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Ayite), Sandro Lima (Dk. 80 Stancu)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Obertan), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90 Darri), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 78 Oltan Karakullukçu), El Kabir (Dk. 78 Ricardo Gomes)
Goller: Dk. 29 Sandro Lima (Gençlerbirliği), Dk. 90+3 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Johansson, Dk. 76 Piris da Motta (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Bergdich (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+3 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.
83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale önünde oluşan karambolde Diego son anda topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
87. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu, kafayla ceza yayındaki Da Costa'ya indirdi. Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 bitti.
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