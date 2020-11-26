Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 16:09
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Floyd Ayite ve Mustafa Seyhan katılmadı.


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