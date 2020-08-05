General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki general ve amiral atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri'nde 74 general, Deniz Kuvvetleri'nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
Video Haberler
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği