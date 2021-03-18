Gergerlioğlu gündeme taşımış, AKP'li Zengin reddetmişti: Çıplak arama bu kez raporlarla ortaya kondu

18 Mart 2021 Perşembe, 11:03

TİHEK’in Bandırma Ceza İnfaz Kurumu’na ilişkin raporunda iktidarın reddettiği çıplak arama yapıldığı doğrulandı. Rapora göre şüpheli görülen mahpuslar önce altı sonra da üstü soyularak aranıyor. Ayrıca cezaevinde son bir yılda 484 mahpusun disiplin cezası aldığı aktarılan rapora göre cezaevinde dini içerikli konferanslar düzenleniyor.

BirGün'de yer alan habere göre; TİHEK heyeti, Bandırma Cezaevi’ne, 12 Mart 2020’de habersiz şekilde ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonucunda hazırlanan rapor TİHEK’in Ağustos 2020 tarihli kararıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Artırılmış kapasitesi bin kişi olan Bandırma Cezaevi’nde bin 98 mahpus tutuluyor. Raporda, infaz düzenlemesinden önce ise bin 380 tutuklu ve hükümlünün kaldığı belirtildi. Raporda kuruma hükmü kesinleşerek, tutuklanarak, mahkeme ve hastane sevklerinden veya başka cezaevlerinden nakil yoluyla gelen mahpusların, kabul kısmında şüphe halinde arandıkları aktarıldı. Şüphe halinde mahpusa eşofman altı veya üstü verildiği ifade edilen raporda, en üst amirin izniyle önce bedeninin üst kısmındaki giysilerin çıkartıldığı söylendi. Bedenin üst kısmı soyularak arandıktan sonra ise alt kısmındaki giysilerin çıkartıldığı ve giysilerin de arandığı bilgisi verildi. Raporda, bazı mahpuslara ise kuruma girişte ‘arama giysisi’ verilmeden arama yapıldığına dair iddialar da yer aldı.

484 DİSİPLİN CEZASI

Öte yandan TİHEK raporunda, mahpusların şikâyet ettiği kurum personelleri hakkında 12 disiplin soruşturması açıldığına dikkat çekildi. Ayrıca cezaevinde son bir yıl içinde 137 kınama, 109 bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, 7 haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma, 58 ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ile 173 hücreye koyma olmak üzere toplam 484 mahpusun disiplin cezası aldığına yer verildi.

DİNİ KONFERANSLAR

Mahpusların yaklaşık 6 ay önce hobi kurslarının kapandığını ve spor dışında herhangi bir sosyal faaliyetin olmadığı dile getirilen rapora göre, bazılarının ise sohbet hakkının kısıtlı olarak uygulandığı ifade edildi. Cezaevi yönetiminin okuma-yazma, boyacılık, sürü yönetimi, tecvitli Kuran okuma kursları ile 29 Ekim Cumhuriyet Konulu Konferans, Mevlid-i Nebi Programı, İslam’da Kardeşlik Konulu Konferans, Peygamberimiz’in Hayatı Konulu Konferans düzenlediği bilgisine yer verildi.

GERGERLİOĞLU MECLİS'E TAŞIMIŞ, AKP'Lİ ZENGİN REDDETMİŞTİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te yaptığı bir konuşmada, "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını" dile getirdi. Gergerlioğlu'nun iddiasına yönelik konuşan AKP'li Özlem Zengin, "Meclis'i terörize ediyor, çıplak arama yoktur" dedi. Zengin, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise, “Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder” açıklaması yapmıştı.

Özlem Zengin'in açıklamaları nedeniyle toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi. Zengin daha sonra geri adım atarak, "Türkiye'de bu tür arama hiç yoktur demiyorum. Madem böyle bir mesele var bir zahmet bunun şikayetini de yapın. Bu kadınların tamamı şikayetçi olmasını beklerdim, ama şikayetçi değiller. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.