Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
Erzurum’da CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasındaki gerginlik istifa getirdi.
İl Başkanı Oğuz’un kendilerini yok saydığını ileri süren Horasan İlçe Başkanlığı’na üye 40 kişinin tümü istifa etti. İstifalar üzerine Cumhuriyet’e konuşan Bülent Oğuz, “İlçe başkanı parti tüzüğüne aykırı davrandığı ve verilen işleri yapmadığı için görevden alındı. İstifa eden arkadaşlarımız çalışmayan birini görevden aldığım için ayrıldılarsa demek ki parti ile ilgileri yok” dedi. Görevden alma nedenini partiye zarar vereceği gerekçesiyle açıklamak istemediğini söyleyen Oğuz, sosyolog Recep Eren’in ilçe başkanı olarak atandığını belirtti.
Horosan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş ise il başkanının, ilçe başkanlarını yok sayarak kentte tek başına siyaset yürüttüğünü öne sürerek, “Ben burada 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Ben seçilmiş bir başkanım. Genel merkez yazarsa görevden alındığımı kabul ederim” ifadelerini kullandı. İstifa eden üyeler de “Yapılan çalışmalardan haberimiz olmuyor. İl başkanı bizleri yok sayarak siyaset yürütüyor. Tepki için istifa kararı aldık” diye konuştular.
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