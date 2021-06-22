Getir, Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladı
Yatırımcıların pandemi döneminde hızlı teslimat şirketlerine artan ilgisi ile birlikte yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım alan hızlı teslimat şirketi Getir, geçen hafta Berlin'de, dün ise Paris'te hizmet vermeye başladı.
Dünyada tüketici ürünlerinde 10 dakikada teslimat dönemini başlatan şirket olarak tanınan Getir tarafından yayımlanan bültende şirketin Almanya ve Fransa'da yeni şehirlerde de faaliyete geçeceği ifade edildi.
Bültende Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek, şirketin önceki aylarda Londra ve Amsterdam'da faaliyete geçmesine atıfta bulunarak, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz" dedi.
Getir son olarak, bu ay başında 7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım almış, ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etmişti.
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