Getir, Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladı

22 Haziran 2021 Salı, 16:40

Dünyada tüketici ürünlerinde 10 dakikada teslimat dönemini başlatan şirket olarak tanınan Getir tarafından yayımlanan bültende şirketin Almanya ve Fransa'da yeni şehirlerde de faaliyete geçeceği ifade edildi.

Bültende Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek, şirketin önceki aylarda Londra ve Amsterdam'da faaliyete geçmesine atıfta bulunarak, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz" dedi.

Getir son olarak, bu ay başında 7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım almış, ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etmişti.