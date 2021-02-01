Gezi davası sanıklarına yurt dışı yasağı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 13:22

İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı'na ilişkin davada yargılanan, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında verilen beraat kararlarını 22 Ocak 2021'de bozdu.

Gezi davasında beraat kararlarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemece düzenlenen tensip zaptında, bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci'nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Kararda, Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle hakkında bu aşamada tedbirde bulunmasına yer olmadığına da hükmedildi.

Üst mahkemenin "Çarşı grubuna açılan Dolmabahçe davası ile Osman Kavala'ya Gezi davasında verilen beraat kararından sonra açılan 'Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' davalarının mevcut dava ile birleştirilmesinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği" şeklindeki kararını dikkate alan mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/201 esas sayılı dosyasının (Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisine 'Çarşı' ve diğer bazı gruplarca taş ve molotofla saldırılması eylemlerine ilişkin) akıbetinin Yargıtay'dan sorulmasını da kararlaştırdı. Mahkeme, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2020/298 esas sayılı dosyanın (Osman Kavala hakkındaki 'Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu) bozma ilamındaki hususlar incelenip iade edilmek üzere mahkemeye gönderilmesi için de müzekkere yazılmasına hükmetti.

İLK DURUŞMA 21 MAYIS'TA

İlk duruşmanın 21 Mayıs'ta, Çağlayan'da yapılmasına da karar verildi.