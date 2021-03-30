Gezi Parkı'nda bomba paniği

Taksim Gezi Parkı'nda bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. Bomba imha uzmanı ekip tarafından fünye ile kontrollü patlatılan çantanın içinden kitap ve kıyafetler çıktı.

DHA
30 Mart 2021 Salı, 19:33
Gezi Parkı'nda bomba paniği
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Taksim Gezi Parkı'nda 17.30 sıralarında parkta bulunan bir bankın üzerindeki sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

FÜNYE İLE KONTROLLÜ PATLATILDI

Çantanın bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisi çağırdı. Bankın üzerindeki sırt çantası fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantanın içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi. 


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