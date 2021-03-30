Gezi Parkı'nda bomba paniği

30 Mart 2021 Salı, 19:33

Taksim Gezi Parkı'nda 17.30 sıralarında parkta bulunan bir bankın üzerindeki sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

FÜNYE İLE KONTROLLÜ PATLATILDI



Çantanın bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisi çağırdı. Bankın üzerindeki sırt çantası fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantanın içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.