Gıda fiyatları keskin şekilde yükseldi

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:19

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan raporda, 2021 yılında tahıl hasadı tahmini 2 bin 788 milyar ton seviyesinde açıklandı. Bu rakam bir önceki tahmin olan 2 bin 817 milyar tonun altında ancak 2020'deki üretim seviyesinin üzerinde yer aldı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32.9 SEVİYESİNDE



FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Temmuz ayındaki revize 123.5 seviyesinden Ağustos ayında 127.4'e çıktı. Endeksteki yıllık artış yüzde 32.9 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz gıda fiyatları endeksi daha önce 123 olarak açıklanmıştı.

YÜZDE 3.4 YÜKSELDİ



FAO hububat fiyatları endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 yükseldi. Buğday fiyatları yüzde 8.8, arpa yüzde 9 yükselirken mısır ve çeltik fiyatları geriledi. Bitkisel yağ fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 6.7 arttı.