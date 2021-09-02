Fahrettin Koca, isyan etti: Bize ne oldu?

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:33

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı. 290 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 48 milyon 563 bin 507 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 37 milyon 368 bin 108'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 8 milyon 661 bin 464'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 94 milyon 873 bin 884 oldu.

'BİZE NE OLDU?'

Sosyal medya hesabından artan vaka sayıları sonrası paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik'' diyerek koronavirüs tedbirlerine uyulmamasını tepki gösterdi.