Giroud için Juventus iddiası
İtalya Serie A’da lider Milan’ın 10 puan gerisinde olan Juventus, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor
İtalya Serie A’da lider Milan’ın 10 puan gerisinde olan Juventus, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
İtalya Ligi’nde lider Milan’ın gerisinde kalan Juventus’ta transfer harekatı başlıyor. Torino ekibi, kulübü Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Giroud’u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Chelsea’de istediği süreleri bulamayan, ligde sadece 9 maçta 364 dakika forma giyebilen Olivier Giroud’un da transfere sıcak baktığı ifade edildi.
PİRLO'DAN YEŞİL IŞIK
Juventus Teknik Direktörü Andre Pirlo da Fransız golcünün transferine yeşil ışık yakmış durumda. Pirlo, yaptığı açıklamada, “Giroud mu? Ona ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
Chelsea formasıyla bu sezon Premier Lig’de 9 maçta görev alan Giroud, 3 gol atma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta, 145 dakika forma giyerken; 5 gol kaydetti.
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