Gökçek'in Covid-19 hakkındaki imalı mesajına CHP'li Taşçıer'den yanıt

23 Temmuz 2021 Cuma, 12:02

CHP'li Gamze Taşçıer, 25 Aralık 2019'da 'çocukluk dönemi aşıları' ile ilgili kanun teklifi verdi. AKP'li Melih Gökçek, verilen kanun teklifini sosyal medya hesabından paylaşarak, Taşçıer'in Covid-19 salgınını daha önceden bildiğini savundu.

Gökçek mesajında, "Hiç dikkatinizi çektimi?! Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Lakin bu kanun teklifi 25.01.2019 da verilmiş. GAMZE BU NE TESADÜF?" ifadelerini sarf etti.

Gökçek'e tepki gösteren Taşçıer, "İki yıl önce kendisini daha fazla rezil etmemem için beni engelleyen bu Twitter trolü şimdi de aklınca kanun teklifimle ilgili gizem yaratmaya çalışıyor" diyerek kanun teklifi hakkında bilgi verdi. CHP'li Gamze Taşçıer, "Teklif çocukluk dönemi aşılarıyla ilgili ama COVID-19u çıkmadan biliyor olmam gibi bir deli saçmasına da ancak böylesi inanır" dedi.