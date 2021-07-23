Gökçek'in Covid-19 hakkındaki imalı mesajına CHP'li Taşçıer'den yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yken görevinden istifa ettirilen İbrahim Melih Gökçek, imalı bir mesajla CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'i hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2021 Cuma, 12:02
Gökçek'in Covid-19 hakkındaki imalı mesajına CHP'li Taşçıer'den yanıt
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CHP'li Gamze Taşçıer, 25 Aralık 2019'da 'çocukluk dönemi aşıları' ile ilgili kanun teklifi verdi. AKP'li Melih Gökçek, verilen kanun teklifini sosyal medya hesabından paylaşarak, Taşçıer'in Covid-19 salgınını daha önceden bildiğini savundu.

Gökçek mesajında, "Hiç dikkatinizi çektimi?! Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Lakin bu kanun teklifi 25.01.2019 da verilmiş. GAMZE BU NE TESADÜF?" ifadelerini sarf etti.

Gökçek'e tepki gösteren Taşçıer, "İki yıl önce kendisini daha fazla rezil etmemem için beni engelleyen bu Twitter trolü şimdi de aklınca kanun teklifimle ilgili gizem yaratmaya çalışıyor" diyerek kanun teklifi hakkında bilgi verdi. CHP'li Gamze Taşçıer, "Teklif çocukluk dönemi aşılarıyla ilgili ama COVID-19u çıkmadan biliyor olmam gibi bir deli saçmasına da ancak böylesi inanır" dedi.


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