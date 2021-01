Gökhan Özoğuz Akit'in önünde video çekti

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:46

Akit'in sık sık aleyhinde haberler yaptığı Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Akit'in İstanbul'daki merkez binasının önünden kısa bir video paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan videoyu Instagram hesabından paylaşan Özoğuz, videoda "Oh no" (Oh Hayır) şarkısını kullandı.

Özoğuz'un bu esprili paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni aldı.