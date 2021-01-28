Gökhan Özoğuz Akit'in önünde video çekti
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, Akit'in önüne giderek video çekti. Özoğuz'un videosu sosyal medyada gündem oldu.
Akit'in sık sık aleyhinde haberler yaptığı Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Akit'in İstanbul'daki merkez binasının önünden kısa bir video paylaştı.
Sosyal medyada gündem olan videoyu Instagram hesabından paylaşan Özoğuz, videoda "Oh no" (Oh Hayır) şarkısını kullandı.
Özoğuz'un bu esprili paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni aldı.
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