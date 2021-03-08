Google’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel doodle
Özel günleri unutmayan dev arama motoru Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı doodle’ı ana sayfasına taşıdı. Kullanıcılar ellerini birbirine kenetlemiş kadınlardan oluşan doodle’a tıklandığında, hayatın her alanında olan kadınların hikayelerinin elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.
Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kadınlar Günü’nü unutmadı. Özel gün ve kişilerin ölüm yıldönümlerinin yanı sıra önemli gün ve geceleri de unutmayan Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı doodle’ı ana sayfasına taşıdı.
Doodle, ellerini birbirine kenetlemiş kadınlardan oluşuyor. İnternet kullanıcıları, doodle’a tıkladığında ise hayatın her alanın olan kadınların hikayelerinin elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.
"Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" linkine tıklandığındaysa "Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar" mesajıyla dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülüyor.
DOODLE NEDİR?
Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.
İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.
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