Google’dan Metropolitan Sanat Müzesi'nin 151. yılına kutlama
Manhattan’ın kalbindeki Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) 151. yılını kutluyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google, müzenin 151’nci yılını doodle yaparak kutladı.
1870’de kurulan dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesi olan Metropolitan Sanat Müzesi (The Metropolitan Museum of Art, The Met) Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alıyor.
Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunuyor.
The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını ve Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir kısmını bünyesinde barındırıyor. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi yer alıyor.
Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da sergileniyor.
Bu sene kuruluşunun 151’nci yılını kutlayan Metropolitan Müzesi,dünyadaki hemen her kültürden tarihi ve kültürel eserlerini, dünyanın en önde gelen ressamlarına ve heykeltraşlarına ait eserleri bir arada sunuyor.
Pandemi nedeniyle seyahatler ve ulaşımda yaşanan kısıtlamalarla beraber Metropolitan Sanat Müzesi de bir çok sanat mekanı gibi eserlerini, müzenin içini çevrim içi dolaşıma açtı.
Google’ın Doodle yayınlayarak kuruluş yıldönümünü kutladığı müzeyi https://www.metmuseum.org/ adresinden ziyaret edebilir, 2 milyona yakın eseri inceleyebilirsiniz.
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