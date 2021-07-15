Görevden alınması üzerine "asılsız haber" diyen Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından imzalanan kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'haberin asılsız' olduğunu iddia etti. Daha sonra görevden alındığını kabul eden Bulu, Erdoğan fotoğrafı paylaştı ve hesabını kapattı.
Yaklaşık 6 ay önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
BULU, ÖNCE İNANMADI
Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.
Bulu, ardından Erdoğan'ın bir fotoğrafını yorumsuz olarak paylaştı.
'ÖMRÜ VEFA ETMEDİ'
Gazeteci Barış Yarkadaş, ''Bu zekaya Boğaziçi Üniversitesi'ni teslim ettiniz! Bir 'rektör' düşünün ki; görevden alındığını yalanlıyor; buna ilişkin paylaşım yapıyor. Resmi Gazete önüne konulunca da paylaşımını siliyor. Boğaziçi'ni de yaz boz tahtası yapmaya çalışmıştı bu kafa... Ömrü vefa etmedi'' dedi.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Görevden alınan Melih Bulu'nun Instagram hesabını kapattığı görüldü.
PROTESTOLAR DEVAM EDİYORDU
Bulu'nun hesabına girilince "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor" notu ile karşılaşılıyor.
Bulu'nun rektör olarak ataması, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı ve o günden bu yana protestolar devam ediyordu.
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