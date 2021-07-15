Melih Bulu'nun görevden alınmasının üç anlamı! Mehmet Ali Güller yazdı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:46

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu'nun görevden alınması günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Karar sosyal medyada sevinçle karşılanırken en dikkat çeken değerlendirme Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'den geldi.

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Melih Bulu'nun altı ay sonra Boğaziçi rektörlüğünden alınmasının üç anlamı:

1) Haklı ve sürekli protesto sonuç alır

2) "Tek adam rektörü" sistemi, Boğaziçi'nde öğrenci-öğretim üyesi ikilisine kaybetti

3) Saray, "adam feda etme" pozisyonunda artık ve bu başka alanlarda da sürecek