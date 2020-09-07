Göz doktoruna "Hatalı estetik" iddiası...

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:40

Hacı Kalan'ın avukatı Gökhan Miraç Kaçıran, "Bu operasyonu gerçekleştiren maalesef ki göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi uzmanının gerçekleştirmesi gereken operasyon, göz doktoru olan kişi tarafından gerçekleştiriliyor." dedi. Kaçıran, "Müvekkilimiz hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk" dedi.

Türkü barlarda sahneye çıktığını anlatan 55 yaşındaki Hacı Kalan, yaklaşık 8 ay önce gözlük numarasını değiştirmek üzere özel bir hastaneye muayene olmaya gittiğini belirterek, "Bir gözlük numarası almaya gittim, Doktor, 'Yakışıklısın, gel senin yanaklarını geriye doğru alalım, 15 yaş gençleşirsin” dedi. Parayı aldı, beni bu hale getirdi. Derin yumuşak olduğu için çökme yapmış, düzelteceğim' dedi. 4 kere ameliyat oldum. Görme oranım yüzde 50 düşmüş” dedi.

Kalan, şöyle konuştu:

“7-8 ay oldu. Doktora gittiğimde, 'Estetik cerrahi kampanyamız var, yüzün çökmüş gerdirelim mi?' dediler. 'Ne kadar olur?' dedim, '4 bin lira' dediler. Ben de '3 bin liram var' dedim. 'Yarın arayalım seni' dediler aradılar ve 'al paranı gel' dediler. Hastaneye gittim, elden aldılar parayı. Sonra ameliyata girdim. Ameliyata kendisi girdi, uzman doktordu. İran’lı kendisi. Gözlük numaramı veren doktor da oydu. Yüzümü uyuşturdu, baktım makasla kesiyor falan ama tabii hissedemedim. Sonra gözkapaklarımı kestiğini, yüzümün şeklinin değiştiğini gördüm. Resmen özürlü yaptı beni. 7-8 aydır çalışamaz oldum. Ekmeğimi türkü evlerinde kazanıyordum, özürlü olunca bu şekilde çalışamadım. Mağdur oldum.”

3 DEFA DAHA AMELİYAT ETTİ

Doktorun hatasını düzeltmek için 3 ameliyat daha yaptığını ancak sonucun değişmediğini dile getiren Kalan, “Daha sonra hastaneye gittiğimde, 'sizin doktorunuz buradan ayrıldı' dediler. Rapor almak istedim, önce vermediler. Daha sonra aldım raporu, doktorun da telefonunu bulduk, çalıştığı hastaneye çağırdı. Bir hafta sonra gittim. Orada da 3 defa ameliyat etti beni. 'Yaraların iyileşsin bakarız' dedi. Baktım şeklim hala aynı. Ondan sonra da bu yola başvurdum, avukat tuttum.

Beşinci kez ameliyata alacaktı beni. Sonra gazetede benim haberimi görünce, 8 aydır aramayan doktor aradı beni. 'Niye bu yola başvurdun, ben seni iyileştirecektim' dedi. 'Benim canımı yaktın, başkalarınınki yanmasın' dedim. Avukatımla görüştüm, herhangi bir sıkıntı olmadığını sonuna kadar takip edeceğini söyledi."

ESTETİK OPERASYONA GÖZ DOKTORU GİRDİ

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Avukat Gökhan Miraç Kaçıran, “Müvekkilimiz Hacı Kalan, göz rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bulunan özel hastaneye başvuruda bulunmuştur. Özel hastanede kendisine yapılan göz tedavisi neticesinde göz doktoru tarafından müvekkilimize estetik operasyon cerrahisi alanında kampanya bulunduğunu ve dilerse bu kampanyalardan istifade edebileceğini belirtmiştir. Müvekkilimiz yapmakta olduğu iş gereği, ki kendisi türkü evlerinde sahne almaktadır. Bu teklifi olumlu değerlendirmiş.

Müvekkilimize uygulanan tedavi neticesinde maalesef yüzü tanınmaz hale gelmiştir. Doktoru ile görüştüğünde ise, doktoru aynı operasyonu tekrar gerçekleştirerek yüzünü daha kötü bir duruma getirmiştir. Bu arada şunu da belirtmek isteriz, bu operasyonu gerçekleştiren maalesef ki göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi uzmanının gerçekleştirmesi gereken operasyon, göz doktoru olan kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tür hatalı tıbbi uygulamalar neticesinde doktorlar ve özel hastanelere tüketici mahkemelerinde dava açılabilmekte. Yeni yapılan değişiklik sonucunda bu tür davalar açılmadan arabuluculuk kurumuna gidilmekte. Bu aynı zamanda taksirle yaralama suçunu teşkil etmekte. Biz müvekkilimiz hakkında İstanbul’daki ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca arabuluculuk kurumuna başvurduk” ifadelerini kullandı.

NE HASTANELER NE DOKTOR YANIT VERMİYOR

Kaçıran, “Her iki özel hastaneye de konuyla ilgili ulaştığımızda, bize geri dönüş sağlanacağı bildirildi ancak geri dönüş olmadı. Doktorun kendisiyle bizzat iletişim kurduğumuz o an için müsait olmadığını ve geri döneceğini söyledi, konuşması panik içindeydi ve geri dönüş olmadı” dedi.



