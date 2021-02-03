Göz tansiyonu ilacına tavan fiyat belirlendi, 120 lira ek ödeme çıktı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kararla yurttaşın cebinden yapacağı ödemenin arttığını belirterek “Üç ayda altı kutu kullanması gereken hastaların cebinden bu karar nedeniyle tüm ödeme kalemlerine ek olarak 120 lira daha çıkacak” dedi.

CHP’li Taşcıer, “2014'ten beri ilaç fiyatları belirlenen referans ülkeler arasından ortalama alınarak hesaplanıyor ve kamu fiyatı belirleniyordu. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile bu uygulamanın dikkate alınmaması ifade edilmiş, hiçbir gerekçe ve açıklama getirilmeden bu ilaç için SGK’nin ödeyeceği tavan fiyat belirlenmiş durumda. Bu karar ile kurumun ödeyeceği fiyat, daha önceden belirlenen kamu fiyatının altında kaldı. Ancak ilacın fiyatı değişmiyor. Aradaki farkı da vatandaş ödeyecek! Yani SGK yoksul vatandaşı kör edecek. Yurttaşlar zam yağmurunda hayatta kalmaya çalışırken bir de ilaç ödemesi çıktı karşılarına” dedi.

BAKANA SORDU

Taşcıer, Selçuk’a şu soruları yöneltti: “Tanımı olmayan bir usul yaratılarak yeni bir uygulamaya gidilmesinin gerekçesi nedir? SGK’nin ilaç geri ödemelerinde zorluk yaşadığı ve geri ödemeleri karşılamasının mümkün olmadığı mı anlaşılmalıdır? Diğer ilaçlar için de tavan fiyat uygulamasına geçilecek midir? Söz konusu ilaç için tebliğde belirtilen fiyat hangi kriterlere göre belirlenmiştir?”