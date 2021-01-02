Gözler sahada, akıllar maçta!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 19:07

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişiklik yapıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev verdiği Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan yararlanamadı.

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor'a karşı mücadele edemedi. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.

TAKIMLARDAN ELABDELLAOUİ'YE ÖZEL TİŞÖRT

Galatasaray ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya Omar Elabdellaoui'ye özel tişörtlerle çıktı.

Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.

DONK ORTA SAHADA GÖREV YAPTI

Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti.

Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti.

Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

DİAGNE, KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı.

Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.